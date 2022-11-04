Биспинг дал категоричный прогноз на бой Порье — Чендлер

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем поединке между своими соотечественниками, бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье и экс-чемпионом Bellator в этом же весе Майклом Чендлером. По словам Биспинга, проблемой Чендлера является подбородок. Майкл считает, что победителем будет Порье.



«Порье, очевидно, будет искать возможность закончить всё техническим нокаутом, но Майкл Чендлер очень силён. Хотя у него есть проблемы с подбородком. Думаю, Дастин сможет победить», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.



Напомним, бой Порье и Чендлера состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск. Ранее об этом поединке мыслями поделился бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен.

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