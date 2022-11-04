«Ты человек слова?» Волкановски обратился к Махачеву

34-летний австралийский боец Александр Волкановски, являющийся действующим чемпионом UFC в полулёгком весе, обратился в социальных сетях к чемпиону лёгкого дивизиона – Исламу Махачеву, с которым они ранее договорились о проведении поединка.

«Ты человек слова? Давай сделаем это!» — гласит публикация Волкановски в одной из социальных сетей, к которой он добавил эмодзи с подписанием контракта.

Напомним, в октябре этого года Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Волкановски, который вышел в октагон и принял его предложение.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски.