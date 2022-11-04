«Повезло, что был стул». Майк Тайсон упал со скейтборда

56-летний бывший американский боксёр-профессионал Майк Тайсон, выступавший в тяжёлой весовой категории, опубликовал забавное видео своего падения со скейтборда в социальных сетях.

«Повезло, что там был стул. Иначе я бы повторил свой кошмар с освоением ховерборда», — гласит подпись Тайсона к опубликованному видеоролику.

Майк Тайсон упал со скейтборда.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе является одним из самых знаковых спортсменов в этом виде спорта. В расцвете сил Тайсона большинство его поединков заканчивались тем, что его противник падал на землю. Иконе бокса всего 56 лет, но недавно сказал, что его «срок годности», возможно, ещё не истёк. Майк в последнее время был замечен с тростью, так как ему нужна помощь, чтобы правильно ходить, что уже вызывало беспокойство его фанатов.

Всего за карьеру Майк Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержано 50 побед (44 – нокаутом).