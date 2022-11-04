Хасбик выложил фото, в котором подразнил хейтеров
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками своей фотографией из ресторана в Дубае.
«Пока хейтеры болтают, я кушаю золотое мясо», — подписал фотографию Хасбулла.
Фото: Из личного архива Хасбика
Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Огромная очередь фанатов Хасбика за автографами:
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