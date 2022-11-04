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Аскар Аскаров, покинувший UFC, показал, как отрабатывает граунд энд паунд. Видео

Аскар Аскаров, покинувший UFC, показал, как отрабатывает граунд энд паунд. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками видеозаписью с тренировки. Аскаров показал, как отрабатывает граунд энд паунд — технику ведения поединка, которая предполагает стягивание оппонента в партер и дальнейший его контроль в этой позиции с добиванием.

Аскаров, покинувший UFC, отрабатывает граунд энд паунд:

Напомним, недавно Аскар рассказал, что покинул UFC. В промоушене Даны Уайта он выступал в наилегчайшей весовой категории. Последний бой в UFC он провёл в марте этого года, когда встречался с представителем Новой Зеландии Кай Кара-Франсом. Победу в поединке, добытую единогласным решением судей, одержал новозеландец.

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