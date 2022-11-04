«Борода исчезла, детка». Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал новое фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своей недавней фотографией.
«Борода исчезла, детка, а хлеб — нет», — подписал фото ирландский боец. Ранее Макгрегор отращивал бороду.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Последний бой Конор провёл в прошлом году на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
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