Порье оценил победу Махачева в бою с Оливейрой
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Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Я очень впечатлён. Он сделал это настолько гладко, насколько это вообще было возможно. Ни порезов, ни синяков, и вот он чемпион мира. Я действительно очень впечатлён его выступлением.
В наши дни в смешанных единоборствах нельзя быть бойцом, в арсенале которого есть лишь что-то одно. Сильных сторон должно быть несколько. И Махачев показал, что он именно такой боец. Он заставил играть Чарльза по своим правилам. Это высший уровень», — сказал Порье на канале Yahoo! Sports в YouTube.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:
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