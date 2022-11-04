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Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Бивол – Рамирес

Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Бивол – Рамирес
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд высказался о предстоящем поединке между соотечественником Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамересом. Их бой состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ожидания от поединка очень большие. Я считаю, что это будет один из самых непростых поединков в карьере для Дмитрия. У Рамиреса хороший рекорд и хорошие победы. 44-0 – это достойно уважения. Ну и самое главное — у него есть нокаутирующий удар. Визуально он выглядит так, будто находится в высшей весовой категории. Хотя Дима и сам не маленький. Но Рамирес и выше него, и руки длиннее. Мексиканец обладает очень сильным, тяжёлым ударом. Не быстрым, не резким, но очень тяжёлым. Рамирес умеет разрушать, он левша, который любит бить в корпус, по печени. Хильберто понимает, что когда достаёт соперника, то очень часто с помощью корпуса и заканчивает поединок. Опасный, обученный. Это будет очень интересное противостояние», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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