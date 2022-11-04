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Чемпион UFC Ислам Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Чемпион UFC Ислам Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
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Известный российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Орден ему вручил лично глава региона Сергей Меликов.

«Вручил Исламу, новому чемпиону UFC, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Прославляя нашу республику на мировых аренах, он заслужил самое высокое признание», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Напомним, Ислам завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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