Тищенко поделился ожиданиями от поединка Бивола и Рамиреса

Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года, россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке с участием чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и Хильберто Рамереса из Мексики. Их бой состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).



«Думаю, что бой будет интересным, напряжённым. Я хочу посмотреть, мне было бы интересно. Конечно, буду болеть за нашего боксёра. Тут такой уровень у спортсменов, что рекорд Рамиреса 44-0 особенно повлиять не должен. Тем более что у Дмитрия тоже серия побед достаточно длинная. Кроме того, последний бой он выиграл у очень сильного соперника, поэтому теперь он на подъёме: и эмоциональном, и физическом. Если к Рамиресу он подошёл так же, как к Альваресу, то шансов на победу у мексиканца будет не очень много. Думаю, бой пройдёт всю дистанцию», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Сорокиным.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: