Тищенко поделился ожиданиями от поединка Бивола и Рамиреса

Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года, россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке с участием чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола и Хильберто Рамереса из Мексики. Их бой состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Думаю, что бой будет интересным, напряжённым. Я хочу посмотреть, мне было бы интересно. Конечно, буду болеть за нашего боксёра. Тут такой уровень у спортсменов, что рекорд Рамиреса 44-0 особенно повлиять не должен. Тем более что у Дмитрия тоже серия побед достаточно длинная. Кроме того, последний бой он выиграл у очень сильного соперника, поэтому теперь он на подъёме: и эмоциональном, и физическом. Если к Рамиресу он подошёл так же, как к Альваресу, то шансов на победу у мексиканца будет не очень много. Думаю, бой пройдёт всю дистанцию», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Сорокиным.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 4 ноября 2022
-
12:40
-
12:35
-
12:25
-
12:09
-
12:02
-
11:52
-
11:29
-
11:21
-
11:17
-
10:54
-
10:21
-
10:04
-
09:20
-
09:13
-
08:52
-
08:41
-
07:20
-
01:00
-
00:02
- 3 ноября 2022
-
23:46
-
23:21
-
22:38
-
22:14
-
21:24
-
21:14
-
21:01
-
20:30
-
20:07
-
19:41
-
19:00
-
18:49
-
18:28
-
18:12
-
17:45
-
17:30