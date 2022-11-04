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Тищенко назвал главные преимущества Бивола над Рамиресом

Тищенко назвал главные преимущества Бивола над Рамиресом
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Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года, россиянин Алексей Тищенко поделился мыслями о ключевых преимуществах соотечественника, чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, который уже завтра, 5 ноября, проведёт поединок с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, ни разу не терпевшим поражения. Противостояние пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

«Как и во всех боях. У Бивола хорошее чувство дистанции, передвижение на ногах, своевременность. Это основные его преимущества, за счёт которых он побеждает в своих боях», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Сорокиным.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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