Хрюнов: Биволу будет труднее, чем с Канело. На стороне Рамиреса «латинский фактор»

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем поединке между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамересом. Их бой состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).



«Естественно, я не могу дать объективный прогноз на предстоящий бой. Я болею за Дмитрия Бивола и хочу, чтобы он победил. Но думаю, что россиянину будет даже труднее, чем с Канело, потому что на стороне Хильберто Рамиреса так называемый «латинский фактор». Бой за титул WBA, президент которой – Хильберто Мендоса.



Этот фактор сказывается очень серьёзно. Например, рефери этого поединка, по моей информации, Луис Пабон. Он привлекается на поединки, которые имеют большое значение и потом вызывают очень много споров. Например, он был рефери поединка Кличко – Поветкин. Он является особым порученцем президента Мендосы. Это всё нужно учесть. Я желаю Дмитрию убедительной разгромной победы. Думаю, бой продлится всю дистанцию, это будет тяжёлое противостояние. Рамирес превосходит Дмитрия физическими данными и будет пробовать использовать это», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Сорокиным.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: