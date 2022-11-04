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Хрюнов назвал факторы, которые позволят Биволу победить Рамиреса

Хрюнов назвал факторы, которые позволят Биволу победить Рамиреса
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Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями о ключевых факторах, которые позволят чемпиону мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянину Дмитрию Биволу одержать победу в поединке с боксёром из Мексики Хильберто Рамиресом. Как и Бивол, Рамирес за время карьеры ни разу не терпел поражения.

«Дисциплина, мастерство Дмитрия, уроки великого тренера современности Геннадия Машьянова. Школа бокса – ключевой фактор, который поможет победить в этом бою», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Сорокиным.

Поединок между Биволом и Рамиресом пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Бой запланирован на завтра, 5 ноября.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?

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