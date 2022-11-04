Махачев ответил на вопрос Волкановски, является ли он человеком слова

Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Ислам Махачев ответил на вопрос действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе Александра Волкановски.

Ранее австралиец обратился к Махачеву в своих социальных сетях: «Ты человек слова? Давай сделаем это!»

«Как только я получу бумагу, я подпишу её, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге P4P», — ответил Махачев.



Напомним, в октябре этого года Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Александра Волкановски, который вышел в октагон и принял его предложение.

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