Махачев ответил на вопрос Волкановски, является ли он человеком слова
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Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Ислам Махачев ответил на вопрос действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе Александра Волкановски.
Ранее австралиец обратился к Махачеву в своих социальных сетях: «Ты человек слова? Давай сделаем это!»
«Как только я получу бумагу, я подпишу её, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге P4P», — ответил Махачев.
Напомним, в октябре этого года Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Александра Волкановски, который вышел в октагон и принял его предложение.
Новость по теме«Ты человек слова?» Волкановски обратился к Махачеву
Махачев показал, как борется с Кормье:
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