Махачев обратился к Волкановски по поводу их боя

Известный российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, где выступил с обращением к обладателю титула промоушена в полулёгком дивизионе Александру Волкановски.



«Просто удостоверься, что твои люди убедят UFC, что ты в состоянии соревноваться со мной. Из того, что я слышал, они считают тебя слишком маленьким», — написал Махачев.



Напомним, в последнем бою Махачева встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу проходило 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде, после чего и стал чемпионом промоушена.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: