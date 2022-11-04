Волкановски отреагировал на ответ Махачева по поводу вопроса о «человеке слова»

34-летний австралийский боец Александр Волкановски, пребывающий в статусе действующего чемпиона UFC в полулёгком весе, прокомментировал недавний ответ чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева на свой вопрос к нему.



«Ты человек слова? Давай сделаем это!» — обращался ранее Волкановски к Исламу.



«Как только я получу бумагу, я подпишу её, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге P4P», — ответил Махачев.

«Отлично, парень», — написал в ответ Волкановски.



Напомним, Махачев вызвал Волкановски на бой после того, как на турнире UFC 280 при помощи удушающего приёма во втором раунде одолел бразильца Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на поединок.

Махачев показал, как борется с Кормье: