Дмитрий Бивол раскрыл, когда планирует завершить карьеру

Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, что не планирует выступать после 40 лет.

«Я чувствую адреналин на ринге, и мне это нравится. Это часть моей жизни. Но я должен быть более ответственным, чтобы думать о защите. Ведь у меня есть семья, родители, у меня есть дети. Не хочу драться после 40 — уверен на сто процентов. Может быть, до 37. Может быть, пару лет. Честно говоря, я хочу закончить карьеру, не навредив здоровью. Я после я бы много лет занимался чем-то другим», — приводит слова Бивола The National.



Напомним, завтра, 5 ноября, Бивол проведёт поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Оба за время карьеры не терпели поражений.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?