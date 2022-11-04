Дмитрий Бивол раскрыл, когда планирует завершить карьеру
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Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, что не планирует выступать после 40 лет.
«Я чувствую адреналин на ринге, и мне это нравится. Это часть моей жизни. Но я должен быть более ответственным, чтобы думать о защите. Ведь у меня есть семья, родители, у меня есть дети. Не хочу драться после 40 — уверен на сто процентов. Может быть, до 37. Может быть, пару лет. Честно говоря, я хочу закончить карьеру, не навредив здоровью. Я после я бы много лет занимался чем-то другим», — приводит слова Бивола The National.
Напомним, завтра, 5 ноября, Бивол проведёт поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Оба за время карьеры не терпели поражений.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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