Хавьер Мендес: Хабиб ввёл для своих бойцов комендантский час, может отобрать телефоны

Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, как Хабиб Нурмагомедов ведёт себя в роли тренера.
«Я расскажу, как ведёт себя Хабиб. Когда он видит, что бойцы устали, то вводит им комендантский час. Примерно с 10 вечера. Он может отобрать у них телефоны. У него также дома есть так называемая «тюрьма». Кто-нибудь провинится — может отправиться в «тюрьму». Хабиб — очень строгий тренер, его отец поступал так же», — рассказал Мендес в интервью The Schmozone.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. В 29 поединках в смешанных единоборствах он одержал 29 побед.
На турнире UFC 280 Ислам Махачев, занимающийся в команде Хабиба Нурмагомедова, стал новым чемпионом в лёгком весе.
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