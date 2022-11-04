Махачев рассказал, когда станет известен его новый соперник

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что его следующий бой может состояться не с Алексом Волкановски, как ожидалось ранее, а с победителем поединка между Майклом Чендлером и Дастином Порье.



«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — приводит слова Махачева ТАСС.



Бой между Дастином Порье и Майклом Ченделером состоится в рамках турнира UFC 281, которой пройдёт 13 ноября.



22 октября Ислам Махачев на UFC 280, состоявшемся в Абу-Даби, выиграл бразильского бойца смешанных единоборств Чарльза Оливейру удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



После победы Ислам Махачев вызвал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски. Австралийский боец принял вызов.