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Махачев рассказал, когда станет известен его новый соперник

Махачев рассказал, когда станет известен его новый соперник
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что его следующий бой может состояться не с Алексом Волкановски, как ожидалось ранее, а с победителем поединка между Майклом Чендлером и Дастином Порье.

«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — приводит слова Махачева ТАСС.

Бой между Дастином Порье и Майклом Ченделером состоится в рамках турнира UFC 281, которой пройдёт 13 ноября.

22 октября Ислам Махачев на UFC 280, состоявшемся в Абу-Даби, выиграл бразильского бойца смешанных единоборств Чарльза Оливейру удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

После победы Ислам Махачев вызвал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски. Австралийский боец принял вызов.

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