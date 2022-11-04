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Родригес напомнил Волкановски обещание, которое пока препятствует бою с Махачевым

Родригес напомнил Волкановски обещание, которое пока препятствует бою с Махачевым
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Мексиканский боец UFC Яир Родригес обратился к действующему чемпиону в полулёгком весе Александру Волкановски и напомнил обещание, которое получил от австралийца. Оно мешает провести бой с Исламом Махачевым в ближайшее время.

«Эй, Алекс, а ты — человек слова? Мы с тобой договаривались в Далласе. Все знают, что я следующий на очереди», — написал Яир под постом Волкановски в социальных сетях.

Ранее Алекс Волкановски обратился к Исламу Махачеву на своей странице в социальных сетях, призвав его ответить за слова и не уходить от очного поединка. Махачев ответил, что подпишет контракт на бой сразу, как его получит.

Ислам Махачев вызвал на поединок Алекса Волкановски сразу после победы над Чарльзом Оливейрой, которая сделала российского бойца новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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