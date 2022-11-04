Эдди Хирн считает Фьюри фаворитом в возможном поединке с Усиком
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке между Тайсоном Фьюри и украинским боксёром Александром Усиком.
«Я бы, пожалуй, отдал здесь преимущество Тайсону Фьюри в первую очередь из-за его габаритов. Я всегда его недооценивал раньше: с Кличко, с Уайлдером. Я должен выразить ему уважение, которое он заслужил. Но считаю, что у Усика будет сложно выиграть», — поделился Хирн в интервью YouTube-каналу Intu Boxing.
Усик в августе этого года провёл бой с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
Фьюри — чемпион мира по версии WBC. 3 декабря он проведёт бой с Дереком Чисорой.
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