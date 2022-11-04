Махачев высказался о возможности перейти в полусредний вес

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о возможности перехода в полусредний вес по ходу дальнейшей карьеры.



«Насчёт перехода на весовую категорию ниже — нужно думать, есть ли в этом смысл, посоветоваться с командой. Нужно будет гонять столько веса. А вот подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать и люблю вызовы. Для моей карьеры и истории это было бы интересно», — приводит слова Махачева ТАСС.



После победы над Чарльзом Оливейрой, которая сделала Махачева новым чемпионом UFC, Ислам вызвал на бой австралийского бойца Алекса Волкановски, который принял вызов.



Всего на счету Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых российский боец одержал 23 победы.

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