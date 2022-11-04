Бивол рассказал, почему обходится без трэш-тока перед боями

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, почему старается обходиться без трэш-тока перед своими поединками.
«Я всегда уважаю своих соперников. Не хочу говорить о них что-то плохое, даже если говорят обо мне. Возможно, если Рамирес сказал бы что-то подобное, я бы ответил, но мы уважаем друг друга. Мы представляем бокс, а это джентльменский вид спорта. Я предпочитаю, когда бойцы уважают друг друга и предпочитают разговорам действия на ринге. Не хочу привлекать внимание к трэш-току, хочу привлечь внимание к боям», — поделился Бивол в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Поединок между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом, который также ещё ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, пройдёт 5 ноября в Абу-Даби.
- 4 ноября 2022
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