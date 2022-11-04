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Фёдор Емельяненко призвал запретить поп-ММА, назвав это «дешёвым шоу»

Фёдор Емельяненко призвал запретить поп-ММА, назвав это «дешёвым шоу»
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Глава союза MMA России Фёдор Емельяненко отреагировал на слова Александра Карелина, который заявил, что не считает смешанные единоборства настоящим видом спорта.

«Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себя дискредитировать ММА — вид спорта, официальной признанный в России и во всём мире, тем более сравнить с алкоголем.

Есть спорт, а есть дешёвые шоу типа кулачных боёв и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать. Они показывают, что неуважение к сопернику — норма, даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков. Мы давно пытается внести изменения в законодательство, а раз Александра Александровича Карелина так заботит вопрос, предлагаю объединить усилия и обратить внимание на эти сомнительные мероприятия», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

«Учат смешивать водку с пивом». Карелин сам выступал в ММА — а теперь ругает этот спорт «Учат смешивать водку с пивом». Карелин сам выступал в ММА — а теперь ругает этот спорт
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