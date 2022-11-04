Де ла Хойя рассказал, за счёт чего Рамирес может выиграть у Бивола
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя предположил, что может помочь мексиканцу Хильберто Рамиресу выиграть у чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола.
«Чтобы выиграть титул чемпиона мира, от Рамиреса потребуется очень много дисциплины и решимости. Он проделал большую работу и стал жёстким полутяжеловесом. Теперь пришло время забрать награду.
Хильберто должен поставить на кон всё. Удары по корпусу должны ему помочь. У Бивола отличная работа ног, и необходимо компенсировать все его преимущества. Рамирес способен на это», — приводит слова де ла Хойи Boxing247.
Поединок между Хильберто Рамиресом и Дмитрием Биволом пройдёт 5 ноября в Абу-Даби.
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