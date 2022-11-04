Тренер Махачева: если Дариуш не получит титульный бой, это тупик

Тренер действующего чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил перспективы американского бойца Бенеила Дариуша.



«Дариуш заслужил возможность выйти в титульном поединке. Сколько сейчас у него побед? 11, 10, 9? Бенеил — топ-боец. Он самый достойный, что показал и последний бой. Если Дариуш не получит титульный бой, это будет тупик. Тогда Бернли должен сразиться с победителем боя Порье — Чендлер. Это тоже был бы отличный поединок», — сказал Мендес в интервью The Schmozone.



На счету Бенеила Дариуша 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы.



22 октября Дариуш одолел Матеуша Гамрота единогласным решением судей. На том же турнире Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, выиграв у Чарльза Оливейры.

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