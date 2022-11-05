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Хукер: моя цель — чемпионский титул

Хукер: моя цель — чемпионский титул
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Боец смешанных единоборств в полулёгком весе Дэн Хукер заявил, что не намерен отказываться от чемпионских амбиций, несмотря на неудачную серию.

«Я собираюсь вернуться и моя цель — чемпионский титул. Если пояс не будет моей итоговой целью, то вы просто не увидите меня в промоушене. Меня больше ничего не интересует. Деньги меня тоже не волнуют, только пояс. Чемпионский титул значит, что ты — лучший боец мира. Это мотивирует меня», — рассказал Хукер в интервью Submission Radio.

Дэн Хукер идёт на серии из четырёх поражений подряд. В своём последнем поединке, который состоялся в марте этого года, новозеландский боец проиграл техническим нокаутом Арнольду Аллену.

Это также был первый бой Хукера в полулёгкой весовой категории, до этого он выступал в лёгком весе.

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