Результаты турнира АСА 147

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 147, в главном событии которого встретились россияне Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.
Эдуард Вартянян победил Юсуфа Раисова техническим нокаутом (остановка доктором) — (Раунд 2) и вышел в финал гран-при в лёгком весе, где встретится с победителем пары Резников — Кошкин.
Биберт Туменов победил Андрея Гончарова единогласным решением (29-27, 30-26, 29-28, 29-27, 29-28).
Давлатманд Чупонов победил Романа Огульчанского техническим нокаутом (Раунд 1).
Нашхо Галаев победил Альберта Мисикова техническим нокаутом (остановка доктором) — (Раунд 1).
Павел Витрук победил Айка Казаряна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).
Рыскулбек Ибраимов победил Томаша Дэка техническим нокаутом (Раунд 1).
Алимардан Абдыкааров победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27).
Эльхан Мусаев победил Эдналдо Оливейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
Херберт Батиста победил Жоробека Тешебаева нокаутом (Раунд 1).
Джамбулат Селимханов победил Уолтера Перейру нокаутом (Раунд 1).
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