«120 кг в копилке». Конор Макгрегор показал новое фото из зала

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился в социальных сетях новой фотографией из спортивного зала.
«120 кг в копилке», — подписал фотографию боец.
Последний бой Конор провёл в прошлом году на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Всего Макгрегор принял участие в 28 боях в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел в них шесть поражений. Ранее Конор сообщил, что намерен вернуться в октагон в первом квартале 2023 года.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках
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