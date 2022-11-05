«120 кг в копилке». Конор Макгрегор показал новое фото из зала

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился в социальных сетях новой фотографией из спортивного зала.

«120 кг в копилке», — подписал фотографию боец.

Последний бой Конор провёл в прошлом году на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Всего Макгрегор принял участие в 28 боях в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел в них шесть поражений. Ранее Конор сообщил, что намерен вернуться в октагон в первом квартале 2023 года.

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