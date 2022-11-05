Оливейра отреагировал на слух по поводу возможного боя с Физиевым. Рафаэль ответил
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33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра прокомментировал слухи о его возможном поединке с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым.
«Не случится. Мне необходим перерыв. Спасибо вам, ребята!», — написал бразилец на своей страничке в «твиттере».
Спустя некоторое время Физиев отреагировал на данное сообщение. «Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», — написал Рафаэль.
Напомним, свой последний поединок Чарльз Оливейра проводил с российским бойцом Исламом Махачевым. Ислам победил удушающим приёмом во втором раунде и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе.
В своём последнем бою Физиев нокаутировал в пятом раунде бразильского ветерана Рафаэля дос Аньоса.
Оливейра: лев гуляет со львом. Уважайте мою историю
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