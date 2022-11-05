«С нашей стороны всё было сделано». Менеджер Усика — о переговорах по бою против Фьюри
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Менеджер Александра Усика Эгис Климас высказался по поводу переговоров о бое с Тайсоном Фьюри.
«С нашей стороны всё было сделано. Поэтому единственный человек, кто может сказать: «Да, мы сделаем бой», это Фьюри», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Напомним, Усик в августе этого года провёл бой с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
Фьюри — чемпион мира по версии WBC. 3 декабря он проведёт бой с Дереком Чисорой. Ранее Александр Усик заявлял о своём желании провести бой с Фьюри и получить четвёртый пояс.
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