«Кормье, это не твой уровень». Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях новый пост. Звёздный боец показал небольшой фрагмент видео из спортзала.

На кадрах видно, как Хабиб принимает мяч на своей половине площадки, пробегает до трёхочковой линии и делает бросок в прыжке, который залетает от щита точно в кольцо.

«Даниэль Кормье, это не твой уровень», — подписал видео Нурмагомедов.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.