Порье: я никогда не проигрывал два боя подряд и не планирую начинать сейчас

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.
«Наш дивизион постоянно меняется. В какой-то момент лёгкий вес был самым сложным в UFC. Теперь у нас новый чемпион, и это ведёт к новым боям, новым возможностям. Я ориентируюсь только на себя. Дерусь уже 15 лет, но никогда не проигрывал два боя подряд и не планирую начинать сейчас. Стараюсь извлечь максимум уроков из поражений.
После боя в декабре у меня было достаточно времени, чтобы поработать над ошибками. Хочу доказать себе, что могу добиться своих целей. В бою с Чендлером намерен показать, что по-прежнему развиваюсь, что у меня есть что-то новое в арсенале и я стал лучше с момента последнего поединка», — приводит слова Порье MMAJunkie.
Бой Чендлера и Порье состоится на турнире UFC 281 12 ноября.
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