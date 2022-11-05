Промоутер рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева

Известный промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн объяснил, почему сомневается, что в ближайшее время российские бойцы Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
«Сейчас главная проблема в том, что Бетербиев дал согласие на поединок с Энтони Ярдом в феврале, кроме того, у Артура была травма. Не думаю, что мы можем расчитывать на бой Бетербиева с Биволом ранее, чем в середине или конце лета, но это был бы отличный поединок. Считаю Бивола лучшим бойцом в полутяжёлой весовой категории, но Бетербиев очень хорош, потрясающий боец.
Мы с Дмитрием поработали бы над этим боем, но нужно сначала пройти Рамиреса, а это будет очень тяжёлый поединок», — приводит слова Хирна Boxingnews24.
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