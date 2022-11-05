Представитель Макгрегора отреагировал на обвинения матери Конора в расизме

Представитель бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора отреагировал на обвинения матери звёздного бойца в расизме.

Конор опубликовал в своих социальных сетях пост во время празднования Хэллоуина. Сам боец был в костюме Фрэнка Абигнейла из фильма «Поймай меня, если сможешь», а его мать — в образе ожившего мертвеца. На её лице чёрной краской были нарисованы пауки, но многие пользователи увидели в этом признаки расизма.

«Семья Макгрегора любит Хэллоуин. Его мама нарисовала на своём лице пауков, поскольку её костюм предполагал образ мертвеца, восставшего из могилы. Прискорбно слышать любую другую интерпретацию, которая является неверной», — приводит слова представителя MMAJunkie.

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