Пауло Коста обвинил UFC в том, что лига использует USADA в качестве оружия в переговорах
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, обвинил промоушен в том, что он давит на бойцов в переговорах с помощью американского антидопингового агентства (USADA).
«Я думаю, что UFC использует USADA как грязное оружие, чтобы давить на тех, кто не хочет продлевать свой жалкий контракт. Я не могу поверить, что офицеры USADA снова пришли ко мне в пять утра. Они теперь будут приходить сюда каждый день? К чёрту USADA», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.
Ранее Пауло Коста заявил, что не планирует продлевать свой контракт с UFC, который истекает через несколько месяцев, и уйдёт в бокс.
На UFC 284 в феврале Коста проведёт бой с Робертом Уиттакером.
Новость по теме«Мой жалкий контракт с UFC истекает через пару месяцев». Коста объявил о переходе в бокс
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