«Бивол — это Головкин, только на семь кг тяжелее». Санчес назвал фаворита боя с Рамиресом

Известный тренер Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка между непобеждённым мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA, россиянином Дмитрием Биволом.
«Бивол — это Геннадий Головкин, только на семь кг тяжелее. У него просто нет такого удара, но он очень талантлив. У Дмитрия была отличная любительская карьера. Но знаете что? В этом бою я выберу Рамиреса. Мне кажется, что Хильберто слишком большой для своего оппонента — так же как Бивол имел преимущество по габаритам перед Канело. Думаю, Рамирес победит решением», — приводит слова Санчеса BoxingScene.
Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится в Абу-Даби сегодня, 5 ноября.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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