Тренер Хабиба и Махачева дал Адесанье совет перед боем с Перейрой

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес, работающий в команде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, поделился мнением о предстоящем поединке между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.



«Думаю, что это будет больше похоже на поединок по кикбоксингу, но могу ошибаться. Возможно, Исраэль захочет перевести Перейру в партер, так как там у него больше опыта. Это будет правильно. У Перейры невероятный левый хук. Если бой пройдёт в стойке, а Адесанья будет выигрывать, то он должен помнить о том, что нельзя увлекаться. За спиной у Алекса Перейры настоящая водородная бомба, невероятная сила», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.



Поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт 12 ноября.

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