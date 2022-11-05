Кудряшов оценил шансы Канело в реванше с Биволом

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном реванше между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Дмитрием Биволом.

«Для Дмитрия это хороший вариант, потому как, и ни для кого это не секрет, Канело – денежная машина. И сейчас Дмитрий получит совсем другой чек, нежели в первом бою. Он вправе это потребовать. Хотя даже сейчас, когда Дмитрий его выиграл, назвать его стороной «А» язык не поворачивается.

Касаемо спортивной составляющей… Ну что может придумать Канело? За счёт чего выиграет? Дмитрий не будет стоять и обмениваться с ним на ближней дистанции. Что сможет сделать Канело с тем чувством дистанции, которое есть у Дмитрия? Стилистически Дмитрий – это кошмар для него», – сказал Кудряшов в интервью MMA.Metaratings.ru.

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