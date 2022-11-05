Дмитрий Бивол ответил, почему предпочтёт бой с Бетербиевым реваншу с Канело

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему возможный реванш со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом ему интересен меньше, чем поединок с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Канело или Бетербиев после этого боя? Хочу двигаться вперёд, Канело остался позади. Очевидно, можно заработать деньги, и это здорово. Я люблю деньги, как и все остальные люди. Но это не мой приоритет, когда я думаю о боксе. Я стремлюсь чего-то добиться, а если ты чего-то добиваешься, то деньги к тебе в любом случае придут», – сказал боец в эфире DAZN.

Напомним, уже сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) Бивол проведёт обязательную защиту против непобеждённого мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).

Новость по теме Рамирес: сделаю всё возможное, чтобы причинить Биволу много боли

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: