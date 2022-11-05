«Спасибо вам, братья». Хабиб опубликовал фото с Махачевым и братом Абубакаром

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился в социальных сетях к своим подопечным Исламу Махачеву и брату Абубакару Нурмагомедову после их успешных выступлений на турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Практически вся сознательная жизнь у нас прошла вместе, всю жизнь тренируемся вместе, и в тот вечер 22 октября выводить их на арену и наблюдать за их победами для меня было просто неописуемо. Спасибо Вам, Братья», – написал Нурмагомедов.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Абубакар Нурмагомедов победил единогласным решением соотечественника Гаджи Омаргаджиева. Махачев в главном бою турнира «задушил» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом организации в лёгком весе.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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