Бивол победил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA

В Абу-Даби на стадионе «Этихад Арена» завершился бойцовский турнир, в котором российский боксёр Дмитрий Бивол встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом. На кону стоял титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Россиянин в четвёртый раз защитил данный титул.

Бивол продлил беспроигрышную серию. Теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке. 11 боёв боксёр завершил нокаутом.

Напомним, в предыдущем бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Саулем Альваресом. Бивол победил его единогласным решением судей.

Для мексиканца это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 44 победы в 44 поединках.