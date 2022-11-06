Бивол победил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA
Поделиться
В Абу-Даби на стадионе «Этихад Арена» завершился бойцовский турнир, в котором российский боксёр Дмитрий Бивол встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом. На кону стоял титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Россиянин в четвёртый раз защитил данный титул.
Бивол продлил беспроигрышную серию. Теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке. 11 боёв боксёр завершил нокаутом.
Напомним, в предыдущем бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Саулем Альваресом. Бивол победил его единогласным решением судей.
Для мексиканца это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 44 победы в 44 поединках.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
02:41
-
02:24
-
02:12
-
02:11
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
00:54
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:16
- 5 ноября 2022
-
23:03
-
22:54
-
21:35
-
21:32
-
21:12
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:17
-
19:59
-
19:44
-
18:55
-
18:41
-
17:59
-
17:20
-
16:39
-
15:34
-
15:29
-
15:16
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
13:40
Партнерский контент