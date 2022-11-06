Тедди Атлас рассказал, за счёт чего Бивол может одолеть Бетербиева

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас отреагировал на победу Дмитрия Бивола, которую представитель России одержал единогласным судейским решением по итогам 12-раундового поединка с мексиканцем Хильберто Рамиресом, и высказался о том, за счёт чего Бивол может победить Артура Бетербиева, если в ближайшем будущем состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.



«Бивол контролирует дистанцию, обладает скоростью, точностью и терпением, но благодаря своей невозмутимой психике он может победить Бетербиева», – написал Атлас на своей странице в «Твиттере».



31-летний Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super. За его плечами теперь 21 профессиональный бой, в котором он одержал 21 победу, 11 – нокаутом. Ранее в этом году Бивол по итогам 12-раундового поединка победил другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.