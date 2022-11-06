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Результаты турнира Top Dog 17

Результаты турнира Top Dog 17
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5 ноября на арене Vegas City Hall в Красногорске состоялся турнир TOP DOG 17. В главном бою вечера Иса Исаев одержал победу над Евгением Шишковым единогласным решением судей и стал временным чемпионом TOP DOG в весовой категории до 70кг.

В со-главном бою вечера Марсель Ханов победил Сергея Макарова нокаутом во втором раунде и стал первым чемпионом лиги в полутяжёлой весовой категории.

Другие результаты:

Алексей «Мельник» Мельников победил Давида «Императора» Хачатряна;
Кантемир Калажоков победил Александра «Малыша» Михаськова;
Николай «Ebosher» Терехов победил Матина «Торнадо» Шаропова;
Дмитрий Спивак победил Ивана «Ф1» Абрамова;
Умар «Костолом» Муртазалиев победил Рамазона «Рама» Алиматова;
Давид «Пулемет» Оганесян победил Руслана Алиярова;
Иван «Русский Богатырь» Матвеев победил Гарника Манукяна.

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