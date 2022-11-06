Оскар де ла Хойя поздравил Дмитрия Бивола с победой

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя поздравил российского боксёра Дмитрия Бивола с защитой титула в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Поздравляю, Дмитрий! Ты удивительный талант. Я всегда уважал тебя на ринге и за его пределами. Хильберто, держи голову выше, ведь одно поражение не перечёркивает твою карьеру», — написал де ла Хойя в своих социальных сетях.

Напомним, представитель России одержал победу единогласным решением судей по итогам 12-раундового поединка с мексиканским боксёром.



31-летний Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super. Он провёл 21 профессиональный бой, в которых одержал 21 победу, из них 11 – нокаутом.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.