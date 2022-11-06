Оскар де ла Хойя поздравил Дмитрия Бивола с победой

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя поздравил российского боксёра Дмитрия Бивола с защитой титула в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Поздравляю, Дмитрий! Ты удивительный талант. Я всегда уважал тебя на ринге и за его пределами. Хильберто, держи голову выше, ведь одно поражение не перечёркивает твою карьеру», — написал де ла Хойя в своих социальных сетях.
Напомним, представитель России одержал победу единогласным решением судей по итогам 12-раундового поединка с мексиканским боксёром.
31-летний Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super. Он провёл 21 профессиональный бой, в которых одержал 21 победу, из них 11 – нокаутом.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.
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