Видео победного боя Тагира Уланбекова в UFC

В Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках основного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Натаном Манессом. Бой завершился победой Уланбекова в первом раунде.

Предлагаем вашему вниманию видео боя Тагир Уланбеков — Натан Манесс на турнире UFC Fight Night 214.

Права на видео принадлежат «ООО Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном сайте «Матч ТВ».

Отметим, для российского бойца эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах. На его счету лишь два поражения. В рамках UFC Тагир одержал третью победу в четырёх боях. В предыдущем поединке Уланбеков проиграл американцу Тиму Эллиотту.