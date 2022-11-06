«Бивол — зверь!» Джордж Камбосос оценил победу Дмитрия

Австралийский боксёр Джордж Камбосос отреагировал на победу россиянина Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Бивол — зверь! Надеюсь, его следующий бой будет против Бетербиева. Сделайте это! Лучшие должны сражаться с лучшими», — написал Камбосос в своих социальных сетях.

Напомним, представитель России одержал победу единогласным решением судей по итогам 12-раундового поединка с мексиканским боксёром и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.



31-летний Дмитрий Бивол остаётся непобеждённым боксёром. Он провёл 21 профессиональный бой, в которых одержал 21 победу, из них 11 – нокаутом. Для Рамиреса это первое поражение в карьере.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.