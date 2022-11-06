«Очередная победа для команды Хабиба». Белал Мухаммад — о триумфе Уланбекова
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад прокомментировал исход поединка между Тагиром Уланбековым и Натаном Манессом.
Напомним, бой между российским бойцом и американцем прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 214. Поединок состоялся в рамках основного карда и завершился победой Уланбекова в первом раунде.
«Очередная победа для команды Хабиба», — написал Мухаммад в своих социальных сетях.
Отметим, для российского бойца эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах. На его счету лишь два поражения. В рамках UFC Уланбеков добыл третью победу в четырёх боях. В предыдущем поединке россиянин проиграл американцу Тиму Эллиотту.
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