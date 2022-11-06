Махачев: UFC, просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к UFC на своей странице в социальной сети, чтобы прояснить ситуацию по поводу предстоящего поединка.
Махачев 22 октября выиграл у бразильца Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. После этого Ислам вызвал на бой Алекса Волкановски и австралиец принял вызов. Ожидалось, что бой пройдёт в Австралии в феврале 2023 года.
«Я не уверен, что хочет UFC — Австралия в феврале или Вегас в марте. Я не сильно беспокоюсь из-за локации или соперника, ведь я никогда их не выбирал. Просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры», — написал Махачев в социальных сетях.
На счету Ислама Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы.
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