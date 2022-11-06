Первый тяжеловес-чемпион UFC Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко

Легендарный экс-чемпион UFC Марк Коулман обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко.



«Фёдор, ты знаешь, я люблю тебя. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Ты отличный человек, я по тебе скучаю. Надеюсь вновь тебя увидеть. Пожалуйста, усердно готовься к следующему бою. Ты мой любимый боец всех времён. Я тебя люблю», — сказал Коулман в видеообращении, которое выложил в свои социальные сети брат Фёдора Емельяненко Александр.

Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко

18 ноября на очередном турнире Bellator будет объявлено место и время боя, а также соперник Фёдора Емельяненко в прощальном бою, после которого он завершит карьеру.



На счету Емельяненко 47 поединков, в которых Фёдор одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.